Реал на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із Тібо Куртуа.

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Нова угода із бельгійцем розрахована до 30 червня 2026 року. Таким чином, шанси Луніна посісти місце у воротах Реала виглядають примарними, адже Куртуа є беззаперечним першим номером мадридців.

До слова, у минулому сезоні Тібо зіграв у 51 матчі у складі Реала, в яких пропустив 44 голи, а в 21 поєдинку втримав свої ворота на замку.

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