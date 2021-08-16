Реал продовжив контракт із Куртуа – чергові погані новини для Луніна
14:51 - Читать на русском
Голкіпер Реала Тібо Куртуа вирішив продовжити співпрацю з мадридським клубом.
Реал на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із Тібо Куртуа.
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Нова угода із бельгійцем розрахована до 30 червня 2026 року. Таким чином, шанси Луніна посісти місце у воротах Реала виглядають примарними, адже Куртуа є беззаперечним першим номером мадридців.
До слова, у минулому сезоні Тібо зіграв у 51 матчі у складі Реала, в яких пропустив 44 голи, а в 21 поєдинку втримав свої ворота на замку.
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