Реал продлит контракт с Вальверде
21:41 - Читати українською
Полузащитник Реала Федерико Вальверде останется в Мадриде.
Реал согласовал основные детали продолжения сотрудничества с Федерико Вальверде, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Реал продлил контракт с Куртуа – очередные плохие новости для Лунина
Официально о новом контракте 23-летнего хавбека будет объявлено в ближайшее время. В Мадриде считают Федерико одним из ключевых игроков команды Карло Анчелотти.
Вальверде является воспитанником молодежной команды королевского клуба. В прошлом сезоне Ла Лиги полузащитник провел 24 матча, в которых отметился тремя голами и ассистом.
Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter