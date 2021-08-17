Реал согласовал основные детали продолжения сотрудничества с Федерико Вальверде, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Официально о новом контракте 23-летнего хавбека будет объявлено в ближайшее время. В Мадриде считают Федерико одним из ключевых игроков команды Карло Анчелотти.

Вальверде является воспитанником молодежной команды королевского клуба. В прошлом сезоне Ла Лиги полузащитник провел 24 матча, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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