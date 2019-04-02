Реал представив космічний проект реконструкції стадіону – Сантьяго Бернабеу зміниться до невпізнаваності

Домашня арена мадридського Реала Сантьяго Бернабеу має шанс стати найсучаснішим стадіоном світу.

Президент Реала Флорентіно Перес та мер Мадрида Мануела Кармена представили проект реконструкції Сантьяго Бернабеу, повідомляє Marca.

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В планах функціонерів реконструювати стадіон в ультрасучасну арену, яка матиме не лише спортивну функцію, а і розважальну та комерційну. Новий стадіон буде оснащений розсувним дахом, а фасад арени матиме монолітний вигляд. Сантьяго Бернабеу стане схожий на космічний корабель, що виправдовуватиме назву "Галактікос".

Початок реконструкції запланований після завершення поточного сезону, та триватиме близько двох років.

"Реал Мадрид – це клуб усіх і для всіх, який ніколи не боїться неможливого і не здається. Ми розпочинаємо один з найбільших проектів майбутнього для Мадрида", – сказала Мануела Кармена.