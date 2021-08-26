Альваро Одріосола продовжить кар'єру у Фіорентині, повідомляє Di Marzio.

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Реал традиційно відпустив свого захисника в оренду на один рік. Деталі переходу узгоджені, 25-річному іспанцю залишився лише медогляд у таборі "фіалок". Нагадаємо, у 2018-му Реал придбав Альваро у Реал Сосьєдада за 30 млн євро.

У минулому сезоні Ла Ліги Одріосола провів лише 13 матчів, відзначившись двома голами. Фіорентина попередній розіграш Серії А завершила на 13-й сходинці.

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