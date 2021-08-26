Альваро Одриосола продолжит карьеру в Фиорентине, сообщает Di Marzio.

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Реал традиционно отпустил своего защитника в аренду на один год. Детали перехода согласованные, 25-летнему испанцу остался только медосмотр в лагере "фиалок". Напомним, в 2018-м Реал приобрел Альваро у Реал Сосьедада за 30 млн евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Одриосола провел лишь 13 матчей, отметившись двумя голами. Фиорентина предыдущий розыгрыш Серии А завершила на 13-й строчке.

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