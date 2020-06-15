Реал повідомив про деталі травми Васкеса

Лікарі мадридського клубу діагностували пошкодження у нападника Реала Лукаса Васкеса.

Медичне обстеження виявило у Лукаса Васкеса пошкодження правого камбаловидного м'яза, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Скільки часу 28-річному форварду знадобиться на відновлення – поки не невідомо.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Васкес провів 14 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів. Після 28-ми турів Реал розташувався на другій сходинці, відстаючи від Барселони на 2 очки.

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