Реал сообщил о деталях травмы Васкеса

Врачи мадридского клуба диагностировали повреждение у нападающего Реала Лукаса Васкеса.

Медицинское обследование выявило у Лукаса Васкеса повреждения правой камбаловидной мышцы, сообщает официальный сайт Реала.

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Сколько времени 28-летнему форварду понадобится на восстановление – пока не известно.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Васкес провел 14 матчей, в которых отличился двумя голами и совершил столько же ассистов. После 28-ми туров Реал расположился на второй строчке, отставая от Барселоны на 2 очка.

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