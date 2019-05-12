Лунін із Леганесом поступився Еспаньйолу, Атлетік переміг Сельту: 37-й тур Прімери, матчі неділі

В рамках 37-го туру іспанської Прімери відбулось десять матчів. Всі вони пройшли в один час. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 37-й тур

Атлетік – Сельта – 3:1

Голи: Гарсія, 16 (пен.), 17, Вільямс, 40 – Аспас, 89 (пен.)

Атлетіко – Севілья – 1:1

Голи: Коке, 30 – Сарабія, 70

Бетіс – Уеска – 2:1

Голи: Хоакін, 22, 90+8 – Хуанпі, 55 (пен.)

Валенсія – Алавес – 3:1

Голи: Солер, 29, Міна, 34, Гамейро, 68 – Наварро, 12

Вільяреал – Ейбар – 1:0

Голи: Екамбі, 59

Жирона – Леванте – 1:2

Голи: Стуані, 60 – Моралес, 62, Барді, 86

Леганес – Еспаньйол – 0:2

Голи: Іглесіас, 35, 71

Вилучення: Унаї Бустінса, 45 (Леганес, друга жовта картка)

Райо Вальєкано – Вальядолід – 1:2

Голи: Медран, 73 – Унал, 6 (пен.), Гвардіола, 80

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Атлетік на своєму полі розгромив Сельту. Спочатку протягом однієї хвилини двічі відзначився Рауль Гарсія – з пенальті, а за мить з гри. А під кінець першого тайму потроїв рахунок Іньякі Вільямс. На передостанній хвилині матчу Яго Аспас відквитав один гол з пенальті.

Атлетіко і Севілья розписали нічию. На гол Коке результативним ударом відповів Пабло Сарабія.

Бетіс приймав Уеску. В середині першого тайму "зелено-білі" зусиллями Хоакіна вийшли вперед. А на 55-й хвилині Хуанпі з пенальті рахунок зрівняв. Однак на восьмій доданій хвилині Бетісу вдалось вирвати перемогу – дублем відзначився Хоакін.

Алавес забив Валенсії вже на дванадцятій хвилині – відзначився Хімо Наварро. Та ще до кінця першого тайму "кажани" зусиллями Солера та Міни відігрались і вийшли вперед. А у другому таймі Кевін Гамейро встановив остаточний рахунок 3:1.

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Вільярреал мінімально здолав Ейбар – голом відзначився Карл Токо Екамбі.

Жирона та Леванте в середині другого тайму протягом двох хвилин обмінялись голами. Все йшло до нічиєї, одна за хвилину до закінчення основного часу Еніс Барді приніс Леванте перемогу.

Леганес, у складі якого вийшов Андрій Лунін, приймав Еспаньйол. На 35-й хвилині нашому голкіперу довелось витягати м’яча з власних воріт – відзначився Борха Іглесіас. А на останній хвилині першого тайму "пепінерос" залишились у меншості: суддя за другу жовту картку вилучив Унаї Бустінса. На 71-й хвилині Борха Іглесіас вдруге засмутив уболівальників Леганеса, поставивши своїм голом крапку у матчі.

Вальядолід у матчі з Райо Вальєкано вже на шостій хвилині вийшов вперед – з пенальті відзначився Енес Унал. Під кінець другого тайму команди обмінялись голами: спочатку Альваро Медран зрівняв рахунок, а згодом Серхіо Гвардіола вивів Вальядолід вперед.

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