Беллінгем – один із головних молодих талантів, за яких ведуть боротьбу низка топ-клубів Європи, а сума потенційного трансферу легко може перевищити 100 мільйонів євро.

Чемпіонат світу зриває трансферні плани Реала – мадридці не готові викласти 150 мільйонів за сенсацію турніру

За інформацією журналіста Bild Крістіана Фалька, 19-річний англієць вже вибрав собі майбутній клуб. Фаворитом став Ліверпуль, переговори з яким перебувають в активній фазі. До такого вибору Джуда нібито схилила сім'я, якій варіант з Реалом здається менш привабливим.

До слова, Мадрид вважався одним з головних претендентів на Беллінгема, в якому бачать заміну для Луки Модріча. У нинішньому сезоні англієць провів на клубному рівні 22 матчі, в яких забив 9 голів та віддав 3 асисти.

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