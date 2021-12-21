Заявка "вершкових" на матч 21-го туру Прімери проти Атлетіка буде доволі специфічною, інформує Marca.

Лунін може отримати новий шанс у Реалі в Кубку Іспанії – в суперниках минулорічний кривдник Мадрида

Після травм і спалаху коронавірусу у Карло Анчелотті залишилося лише 14 досвідчених гравців – рівно на основу і 3 заміни. З молодіжних команд довикликали аж 7 футболістів. Серед них 17-річний воротар Дієго Піньєйро, який компенсує втрату Андрія Луніна (українець також інфікований).

Нагадаємо, Класіко між Атлетіком і Реалом відбудеться завтра (22 грудня), початок о 22:30.

Зінченко веде Ман Сіті до золота, сумний тур українців у Серії А, тріумфи дітей Арсенала і Барселони – огляд євровікенду