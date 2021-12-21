Реал переживає кадровий жах – на Класіко ледь збирається повноцінний склад, а "дитина" замінить Луніна
Реал у найближчих матчах змушений розраховувати на обмежену кількість гравців.
Заявка "вершкових" на матч 21-го туру Прімери проти Атлетіка буде доволі специфічною, інформує Marca.
Лунін може отримати новий шанс у Реалі в Кубку Іспанії – в суперниках минулорічний кривдник Мадрида
Після травм і спалаху коронавірусу у Карло Анчелотті залишилося лише 14 досвідчених гравців – рівно на основу і 3 заміни. З молодіжних команд довикликали аж 7 футболістів. Серед них 17-річний воротар Дієго Піньєйро, який компенсує втрату Андрія Луніна (українець також інфікований).
Нагадаємо, Класіко між Атлетіком і Реалом відбудеться завтра (22 грудня), початок о 22:30.
Зінченко веде Ман Сіті до золота, сумний тур українців у Серії А, тріумфи дітей Арсенала і Барселони – огляд євровікенду