Реал переживает кадровый ужас – на Класико едва собирается полноценный состав, а "ребенок" заменит Лунина
Реал в ближайших матчах вынужден рассчитывать на ограниченное количество игроков.
Заявка "сливочных" на матч 21-го тура Примеры против Атлетика будет достаточно специфической, информирует Marca.
Лунин может получить новый шанс в Реале в Кубке Испании – в соперниках прошлогодний обидчик Мадрида
После травм и вспышки коронавируса у Карло Анчелотти осталось всего 14 опытных игроков – ровно на основу и 3 замены. Из молодежных команд довызвали 7 футболистов. Среди них 17-летний вратарь Диего Пиньейро, который компенсирует потерю Андрея Лунина (украинец также инфицирован).
Напомним, Класико между Атлетиком и Реалом состоится завтра (22 декабря), начало в 22:30.
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