Реал в ближайших матчах вынужден рассчитывать на ограниченное количество игроков.

Заявка "сливочных" на матч 21-го тура Примеры против Атлетика будет достаточно специфической, информирует Marca.

Лунин может получить новый шанс в Реале в Кубке Испании – в соперниках прошлогодний обидчик Мадрида

После травм и вспышки коронавируса у Карло Анчелотти осталось всего 14 опытных игроков – ровно на основу и 3 замены. Из молодежных команд довызвали 7 футболистов. Среди них 17-летний вратарь Диего Пиньейро, который компенсирует потерю Андрея Лунина (украинец также инфицирован).

Напомним, Класико между Атлетиком и Реалом состоится завтра (22 декабря), начало в 22:30.

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