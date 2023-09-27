В рамках програми дня у 7-му турі Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 7-й тур

Реал Мадрид – Лас-Пальмас – 2:0

Голи: Діас, 45+2, Хоселу, 54

Атлетік – Хетафе – 2:2

Голи: Берчіче, 6, І. Вільямс, 62 – Альварес, 51, Латаса, 83

Валенсія – Реал Сосьєдад – початок о 22:30

Кадіс – Райо Вальєкано – початок о 22:30

Мадридський Реал реабілітувався за поразку від Атлетіко, здобувши домашню перемогу над Лас-Пальмас. Канарці зуміли втримати нулів в основний час першого тайму, але лишень завдяки героїму власного голкіпера – "вершкові" мали чотири вбивчих моменти, виходячи віч-на-віч і розстрілюючи Вальєса впритул. Альваро витягнув удари Рюдігера, Браїма Діаса, Родріго й Хоселу, однак на 2-й компенсованій його таки прошили.

Гол виявився максимально простим: Васкес прийняв діагональ і з правого флангу покотив на 11 метрів. Браїм Діас же зробив два дотики перед завершенням у дев'ятку – 1:0! Ось так він відзначив перший за три роки вихід у основі Реала.

На початку другого тайму "вершкові" забили вдруге. І знову без особливої вигадки – Родріго виконав подачу з лівого флангу на лінію воротарського, а Хоселу замкнув. 2:0! Таким чином, він став першим футболістом Реала у ХХІ століття, якому вдалося відзначитись у своїх чотирьох перших домашніх матчах у Ла Лізі.

Після цього Карло Анчелотті почав проводити заміни. Зокрема, на 57-й хвилині сталося довгоочікуване повернення Вінісіуса. Небезпечних моментів при цьому мадридці не створювали аж до кінця поєдинку. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу "бланкос" – втім, повернутись на вершину таблиці не вдалося. Реал відставє від лідера на одне очко, а лідером є Жирона.

У паралельному матчі Атлетік приймав Хетафе, відкривши рахунок вже на 6-й хвилині. Героєм став Берчіче, який потужно пробив зі стандарту в ближній кут. Мінімальна перевага в рахунку протрималась до кінця першого тайму, однак за це довелося заплатити вилученням Сансета. До речі, Ойхан став першим футболістом у топ-5 ліг Європи, якому показали вже дві червоні картки в сезоні.

Хетафе скористався шансом, зрівнявши рахунок з кутового на 51-й хвилині, але Іньякі Вільямс на 62-й відновив лідерство басків. Втім, останнє слово залишилось за мадридцями – Кармона на 83-й хвилині зробив ривок правим флангом і подав у штрафний, а Латаса замкнув головою. 2:2! Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця. Нічия у Більбао!