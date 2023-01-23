Реалу після несподіваної поразки від Вільяреала треба було не відставати від Барси в турнірній таблиці, та і поразка в Ель Класіко не дозволяла мадридцям допускати ще одну осічку. Щоправда, суперник у них був серйозним – Атлетік приймав "бланкос" вдома. Можна було очікувати на серйозну битву.

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Так і вийшло. Атлетік дуже активно розпочав, змарнувавши два хороших моменти. Так, на 10-й хвилині Паредес замикав подачу після розіграшу головою, пробивши головою під дальню стійку – Куртуа врятував Реал! На 16-й же Ніко Вільямс переграв Камавінгу й вистрілив з півкола перед штрафним. М'яч пролетів поруч з каркасом. Ще за шість хвилин Іньякі Вільямс увірвався в карний майданчик і вистрілив з гострого кута, влучивши у зовнішній бік сітки.

Покарання за марнотратство прилетіло на 22-й хвилині. Звісно ж, відзначився Бензема – тільки два футболісти забивали баскам частіше (Мессі та Роналду). Карім спіймав м'яч на ногу після подачі на Асенсіо та його скидки, потужно бахнувши у дальній кут. Це був 19-й гол Бензема у ворота "левів" в 28-му матчі у всіх турнірах.

Що найбільш важливо, це був 228-й гол француза за Реал – бомбардир "бланкос" обійшов Ді Стефано й наздогнав Рауля. Більше "вершкових" забивав тільки Роналду (311). Крім того, в активі Каріма тепер 400 голів на клубному рівні.

Чогось цікавішого у першому таймі підопічні Карло Анчелотті не створили, однак і баски перестали чинити тиск на ворота гостей. Як наслідок, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Реала.

В середині другого тайму мадридці мали забивати другий гол. Так, на 59-й хвилині Бензема скинув подачу з лівого флангу під удар Начо з близької відстані – першу спробу накрили захисники, а добивання взяв Сімон. На 66-й же Бензема обігрався у стіночку з Вальверде й викотив м'яч на Асенсіо, а той з правого краю штрафного бахнув повз дальній кут.

Атлетік огризнувся навісом на Ніко Вільямса. Нападник пробивав метрів з восьми, але у ворота не влучив. Куди гостріше було в завершальній частині зустрічі: Зокрема, на 77-й хвилині господарі забили гол зусиллями Іньякі Вільямса, якому вдалося зіграти на добиванні – втім, взяття воріт не зарахували через офсайд. На 85-й же серія кутових завершилась тим, що м'яч прокотився по стрічці воріт мадридців.

Зрештою, у цій гойдалках гору взяв індивідуальний клас Реала. На 90-й хвилині Родріго перехопив м'яч у центрі, обігрався з Вальверде й віддав його Кроосу, а Тоні вистрілив з лінії півкола – без шансів для Сімона. 0:2! Цей гол вияиввся переможним. Реал набрав 41 очко й втримав відставання від Барси на рівні трьох очок.

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