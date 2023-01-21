"Каноніри" зацікавлені у підписанні 20-річного гравця збірної Франції на правах оренди. Мета Мікеля Артети полягає у підсиленні складу на другу частину сезону 2022/23, інформує Evening Standard.

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Камавінга розглядають лише тимчасовим варіантом. Влітку Арсенал нібито вибиратиме між Декланом Райсом із Вест Хема та Юрі Тілемансом із Лестера. Реал не зволікав із рішенням – клуб розраховує на Едуардо і хоче зберегти в команді, тому не має наміру відпускати його в Англію, стверджує COPE.

Реал придбав француза у Ренна влітку 2021 року за 31 мільйон євро. У поточній кампанії півзахисник награв 26 матчів, віддавши одну результативну передачу.

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