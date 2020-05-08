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Реал більше не цікавиться Погба – мадридці сфокусувались на двох талантах

8 травня 09:59 752 Читать на русском
Реал більше не цікавиться Погба – мадридці сфокусувались на двох талантах
Поль Погба та Н'Голо Канте / Фото FFF

Скаути Реала продовжують знаходити альтернативи зірковим гравцям.

У таборі Реала вирішили відмовитись від ідеї придбання капітана Манчестер Юнайтед Поля Погба та сконцентруватись на двох інших трансферах, повідомляє Marca.

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Основними цілями мадридців на літнє трансферне вікно стали півзахисник Челсі Н'Голо Канте та хавбек французького Ренна Едуардо Камавінга.

У нинішньому сезоні Ліги 1 17-річний талант Ренна провів 25 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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