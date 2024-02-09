Довбик потрапив до заявки Жирони на матч з Реалом – Артем ризикував пропустити гру через травму
Наставник Жирони Мічел визначився із заявкою на поєдинок 24-го туру Ла Ліги проти Реала.
До заявки Жирони на гру з Реалом потрапив 21 гравець, повідомляє офіційний твіттер клубу. Відзначимо, що і Віктор Циганков, і Артем Довбик також опинились у списку. Щодо Довбика були сумніви, адже форвард зазнав пошкодження, через яке пропустив гру з Реал Сосьєдадом.
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Воротарі: Хуан Карлос, Гассаніга, Фуідіас.
Захисники: Мігель, Арнау Мартінес, Хуанпе, Коуту, Антал, Ерік Гарсія.
Півзахисники: Циганков, Борха Гарсія, Алейш Гарсія, Савіо, Пабло Торре, Соліс, Іван Мартін, Порту, Артеро.
Нападники: Стуані, Довбик.
Додамо, що поєдинок Реал – Жирона відбудеться вже завтра, 10 лютого, початок гри о 19:30. Наразі мадридці очолюють турнірну таблицю з 58 очками, тоді як жиронці мають на 2 пункти менше.
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