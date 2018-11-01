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Реал отримав попередження від бельгійської футбольної асоціації щодо Мартінеса

16:31 568 Читать на русском
Реал отримав попередження від бельгійської футбольної асоціації щодо Мартінеса
Роберто Мартінес / Sky Sports

Реал може запросити головного тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса лише за однієї умови.

Мадридський Реал у разі бажання призначити Роберто Мартінеса на посаду головного тренера повинен контактувати перш за все з бельгійською асоціацією.

Конте відмовився очолити Реал через проект клубу, – Sky Sports

"У Мартінеса контракт з бельгійською футбольною асоціацією до 2020 року і якщо хтось хоче запросити його, він мусить спочатку говорити з нами", – передає слова асоціації Sky Sports.

Роберто Мартінес разом зі збірною Бельгії посів 3 сходинку на чемпіонаті світу-2018.

Бельгія готова відпустити Мартінеса в Реал, – Cadena Ser

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Роберто Мартінес Роберто Мартінес Бельгія Бельгія
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