Реал отримав попередження від бельгійської футбольної асоціації щодо Мартінеса

Реал може запросити головного тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса лише за однієї умови.

Мадридський Реал у разі бажання призначити Роберто Мартінеса на посаду головного тренера повинен контактувати перш за все з бельгійською асоціацією.

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"У Мартінеса контракт з бельгійською футбольною асоціацією до 2020 року і якщо хтось хоче запросити його, він мусить спочатку говорити з нами", – передає слова асоціації Sky Sports.

Роберто Мартінес разом зі збірною Бельгії посів 3 сходинку на чемпіонаті світу-2018.

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