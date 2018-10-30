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Бельгія готова відпустити Мартінеса в Реал, – Cadena Ser

18:01 213 Читать на русском
Бельгія готова відпустити Мартінеса в Реал, – Cadena Ser
Роберто Мартінес / фото: EFE

Наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес може стати новим головним тренером мадридського Реала.

Бельгійська федерація футболу не буде перешкоджати іспанському фахівцю, якщо він домовиться з Реалом, повідомляє Cadena Ser.

Реал офіційно звільнив Лопетегі та визначився з тимчасовою заміною

Після звільнення Лопетегі тимчасовим виконувачем обов'язків тренера "королівського клубу" є Сантьяго Соларі, який до цього очолював молодіжну команду "вершкових".

Раніше повідомлялося, що Мартінес є одним з основних кандидатів на пост головного тренера мадридців.

Нагадаємо, нещодавно асистент іспанця у збірній Бельгії, яка зайняла 3-е місце на ЧС-2018, Тьєррі Анрі став головним тренером Монако.

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Бельгія Бельгія Роберто Мартінес Роберто Мартінес
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