Реал отримав компенсацію від Леганеса за ненадання Луніну ігрової практики

Воротар збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін, який на правах оренди виступає за Вальядолід, розповів, що "королівський клуб" отримав компенсацію від Леганеса за ненадання йому обумовленої кількості ігрового часу.

"У контракті з Леганесом була передбачена певна компенсація, якщо я не зіграю обумовлену кількість хвилин. Я не знаю точної суми. Але знаю, що Леганес виплатив Реалу штраф, оскільки не виконав свої зобов’язання", – наводить слова Луніна FootballHub.

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Нагадаємо, Лунін перейшов в Реал влітку 2018 року з луганської Зорі. Сума трансферу склала 8,5 млн євро. У минулому сезоні 20-річний голкіпер виступав на правах оренди за Леганес. У складі клубу він провів сім матчів і пропустив сім голів. У нинішньому сезоні українець не провів жодного матчу за Вальядолід. Попри відсутність ігрової практики український голкіпер увійшов у топ-20 номінантів на Golden Boy-2019.

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