Лунін увійшов у топ-20 номінантів на Golden Boy-2019

Український голкіпер побореться за престижну нагороду у своїй віковій категорії.

Воротар збірної України та іспанського Вальядоліда Андрій Лунін увійшов до числа двадцяти претендентів на нагороду Golden Boy 2019 року, повідомляє Football Italia. Цю премію вручають найкращому футболістові до 21 року.

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Серед претендентів на нагороду – минулорічний переможець і один з найдорожчих захисників в історії Маттейс Де Лігт, найдорожчий трансфер цього літа Жоау Феліш, багаторічний основний воротар Мілана Джанлуїджі Доннарумма, а також Кай Хаверц і Джейдон Санчо, які наступного літа можуть бути продані за 100 млн євро.

Фінальний список претендентів на нагороду Golden Boy-2019 виглядає наступним чином:

Маттейс Де Лігт (Ювентус, Нідерланди)

Альфонсо Девіс (Баварія, Канада)

Джанлуїджі Доннарумма (Мілан, Італія)

Ансу Фаті (Барселона, Іспанія)

Філ Фоден (Манчестер Сіті, Англія)

Маттео Гендузі (Арсенал, Франція)

Ерлінг Холанд (РБ Зальцбург, Норвегія)

Кай Хаверц (Байєр, Німеччина)

Жоау Феліш (Атлетико, Португалія)

Деян Йовеліч (Айнтрахт, Сербія)

Мойзе Кін (Евертон, Італія)

Кангін Лі (Валенсія, Південна Корея)

Андрій Лунін (Вальядолід, Україна)

Доніелл Мален (ПСВ, Нідерланди)

Мейсон Маунт (Челсі, Англія)

Родріго (Реал, Бразилія)

Джейдон Санчо (Борусія Д, Англія)

Ферран Торрес (Валенсія, Іспанія)

Жуніор Вінісіус (Реал, Бразилія)

Ніколо Дзаньйоло (Рома, Італія)

Проголосувати за Луніна можна, перейшовши за цим посиланням.

Нагадаємо, що під час літнього трансферного вікна Лунін перебрався з Реала у Вальядолід на правах оренди. Однак голкіпер досі не дебютував за свій новий клуб у офіційних матчах.

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