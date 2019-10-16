Реал получил компенсацию от Леганеса за непредоставление Лунину игровой практики

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин, на правах аренды выступающий за Вальядолид, рассказал, что "королевский клуб" получил компенсацию от Леганеса, непредоставившего ему обусловленного количества игрового времени.

В контракте с Леганесом была предусмотрена определенная компенсация, если я не сыграю оговоренное количество минут. Я не знаю точной суммы. Но знаю, что Леганес выплатил Реалу штраф, поскольку не выполнил свои обязательства", – приводит слова Лунина FootballHub.

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Напомним, Лунин перешел в Реал летом 2018 года из луганской Зари. Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. В прошлом сезоне 20-летний голкипер выступал на правах аренды за Леганес. В составе клуба он провел семь матчей и пропустил семь голов. В нынешнем сезоне украинец не провел ни одного матча за Вальядолид. Несмотря на отсутствие игровой практики, украинский голкипер вошел в топ-20 номинантов на Golden Boy-2019.

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