toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ ЕВРО-2020

Реал получил компенсацию от Леганеса за непредоставление Лунину игровой практики

15:20 129 Читати українською
Реал получил компенсацию от Леганеса за непредоставление Лунину игровой практики
Андрей Лунин / Instagram ФК Вальядолид

Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин, на правах аренды выступающий за Вальядолид, рассказал, что "королевский клуб" получил компенсацию от Леганеса, непредоставившего ему обусловленного количества игрового времени.

В контракте с Леганесом была предусмотрена определенная компенсация, если я не сыграю оговоренное количество минут. Я не знаю точной суммы. Но знаю, что Леганес выплатил Реалу штраф, поскольку не выполнил свои обязательства", – приводит слова Лунина FootballHub.

Лунин: Мне следовало остаться в Реале

Напомним, Лунин перешел в Реал летом 2018 года из луганской Зари. Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. В прошлом сезоне 20-летний голкипер выступал на правах аренды за Леганес. В составе клуба он провел семь матчей и пропустил семь голов. В нынешнем сезоне украинец не провел ни одного матча за Вальядолид. Несмотря на отсутствие игровой практики, украинский голкипер вошел в топ-20 номинантов на Golden Boy-2019.

Лунин "заставил" Роналдо объяснить президенту Реала игнор тренера – украинец снова на первых полосах испанских СМИ

blog_ava
"Украина – это Европа", – старейшее спортивное издание России анонсировало провокационную обложку свежего номера
00:32
1169
Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолид Вальядолид Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
20
час
:
50
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук