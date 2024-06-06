"Я особисто приїжджав у Жирону, дивився матчі. Звісно, привітав хлопців – не лише з таким успіхом у Ла Лізі, а й з виходом у Лігу чемпіонів.

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Артем заслужив нагороду найкращого бомбардира Ла Ліги. І не лише через голи. Він завжди думає про команду, став першим за системою гол + пас, що теж важливо. Я бачу його роботу на полі, і це дуже корисний гравець для збірної. Добре, що він має практику на такому рівні

Добре, що у Циганкова в Жироні стало менше травм. У Динамо у нього були травми, він часто пропускав тренування та матчі. Для нас дуже важливо, що Віктор відновився й останні матчі в Іспанії він грав по 90 хвилин, отримав практику перед Євро", – сказав Ребров в ефірі YouTube-каналу Анни Ребрової.

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