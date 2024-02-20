Хорват незадоволений своїм становищем у складі мадридців. У сезоні 2023/24 Лука Модріч отримує мало ігрового часу, оскільки Карло Анчелотті віддає перевагу молодим гравцям. Чинна угода півзахисника закінчується влітку поточного року і є велика ймовірність, що він не буде продовжувати свою пригоду з Реалом.

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Як інформує The Athletic, Карло Анчелотті запропонував Модрічу увійти в тренерський штаб мадридців й продовжувати бути частиною команди. Хорват оцінив пропозицію головного тренера "вершкових", але його пріоритетом є продовження кар'єри гравця. Півзахисник повністю сконцентрований на виступах за клуб та на прийдешньому чемпіонаті Європи, який відбудеться влітку 2024 року в Німеччині.

Лука Модріч приєднався до Реала у 2012 році, перейшовши з Тоттенхема. Загалом хорват відіграв за "вершкових" у 516 матчах, в яких забив 38 голів та віддав 83 асисти. У складі мадридців він вигравав п'ять разів Лігу чемпіонів.

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