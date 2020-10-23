Повна заявка на перше Ель Класіко сезону складається з 20 гравців, повідомляє Twitter мадридців.

Барселона – Реал: прес-конференція Зінедіна Зідана перед Ель Класіко

Вже звично у списку опинився Андрій Лунін. До слова, український голкіпер вперше у своїй кар'єрі потрапив до заявки на Класіко. Також Реалу зможе допомогти капітан Серхіо Рамос, який встиг відновитися після незначного пошкодження.

Нагадаємо, зустріч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 24 жовтня. Початок поєдинку о 17:00 за київським часом.

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