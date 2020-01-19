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Випадок з Луніним змусив керівництво Реала змінити клубну структуру

09:24 7689 Читать на русском
Випадок з Луніним змусив керівництво Реала змінити клубну структуру
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

Голкіпер збірної України Андрій Лунін спричинився до революційних змін у стані "королівського" клубу.

Керівництво мадридського Реала зробило висновки після саги з переходом голкіпера збірної України Андрія Луніна з оренди в оренду, у зв’язку з відсутністю ігрової практики, повідомляє видання Marca.

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"Вершкові" вирішили внести зміни до структури клубу і створили спеціальний Департамент. Новий орган буде займатися питаннями орендованих гравців незалежно від того, за яку команду вони виступають – головну чи молодіжні склади. Департаменту належатиме вибирати найкращі і найоптимальніші варіанти для кожного гравця, аби той у своїй новій команді мав достатньо ігрової практики і міг бути готовий повернутись в Реал у потрібний момент.

Нагадаємо, Лунін після оренди в Леганесі перейшов у Вальядолід, однак за півроку зіграв за свій клуб лише у двох кубкових матчах. Як наслідок, керівництво мадридського Реала, якому належать права на українця, розірвало контракт з "біло-фіолетовими" і відправило Андрія в Ов’єдо – клуб, який виступає у другому за силою дивізіоні Іспанії, однак який гарантував кіперу місце в основі.

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Ов'єдо Ов'єдо Українці за кордоном Андрій Лунін Андрій Лунін Іспанія Легіонерський хліб Вальядолід Вальядолід Реал Мадрид Реал Мадрид
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