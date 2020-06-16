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Реал официально продал своего игрока в Вальядолид

15:31 18 Читати українською
Реал официально продал своего игрока в Вальядолид
Хави Санчес / фото: Вальядолид

Испанский защитник Хави Санчес подписал полноценный контракт с Вальядолидом.

Вальядолид, который принадлежит экс-игроку Реала Роналдо, сначала арендовал Хави Санчеса, а теперь оформил полноценный трансфер. Контракт рассчитан до лета 2024 года, в сообщает официальный сайт Вальядолида.

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К слову, Хави Санчес был капитаном резервной команды мадридского Реала, а также привлекался к играм главной команды. За основу "сливочных" центрбэк сыграл 5 матчей и забил один гол. В 70 матчах за Кастилью забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Отметим, что в нынешнем сезоне Санчес успел провести за Вальядолид только два поединка, поскольку находился в клубном лазарете из-за травмы лодыжки.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолид Вальядолид Хави Санчес Хави Санчес
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