Іспанець має чіткий намір покинути Реал та знову хоче попрацювати із Хуленом Лопетегі, перейшовши до Севільї.

Реал налаштований переманити Фодена з Манчестер Сіті

За інформацією AS, трансфер може відбутись лише влітку, а в зимове трансферне вікно гравця не відпустить Зідан. Наставник Реала хоче зберегти глибину складу на випадок великої кількості хворих або травмованих. Потенційна сума трансферу може скласти від 15 до 20 млн євро, а Реал зекономить значну суму на зарплаті іспанця – близько 7 млн євро.

До слова, Іско провів 11 матчів у поточному сезоні у складі мадридців, записавши до свого активу лише 1 асист.

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