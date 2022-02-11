Карім Бензема вже майже відновився від невеликого пошкодження, а тому готовий зіграти проти ПСЖ в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє AS.

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Інформацію підтвердив і Карло Анчелотті. Журналісти зловили головного тренера мадридців поблизу Вальдебебаса (тренувального комплексу Реала) і спитали, чи вирушить Бензема в столицю Франції. Італієць відповів ствердним "так".

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Ancelotti confirma a @SQuirante que @Benzema va a llegar para el partido ante el PSG



#Golazo pic.twitter.com/Z9xVjqXa25 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 11, 2022

На прес-конференції Анчелотті більш деталізував своє бачення ситуації: "Сподіваюсь, що Бензема та Неймар зможуть бути там, адже вони – одні з найкращих гравців. Якщо будуть найкращі, ви побачите одну з найбільш видовищних ігор. Здоров'я – найголовніше. Бензема не ризикує. Якщо буде ризик, ми не йтимемо на нього. Треба добре все оцінити. Якщо Карім гратиме у вівторок, то лише тому, що немає жодного ризику".

Перша дуель парижан та мадридців в найпрестижнішому євротурнірі запланована на 15 лютого. Матч-відповідь відбудеться 3 березня. Натомість вже завтра підопічні Карло Анчелотті протистоятимуть Вільяреалу в Прімері.

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