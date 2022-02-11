ПСЖ – Реал: Бензема точно вирушить у Париж на матч Ліги чемпіонів
Головний тренер мадридців Карло Анчелотті повідомив приємну новину для фанатів клубу.
Карім Бензема вже майже відновився від невеликого пошкодження, а тому готовий зіграти проти ПСЖ в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє AS.
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Інформацію підтвердив і Карло Анчелотті. Журналісти зловили головного тренера мадридців поблизу Вальдебебаса (тренувального комплексу Реала) і спитали, чи вирушить Бензема в столицю Франції. Італієць відповів ствердним "так".
На прес-конференції Анчелотті більш деталізував своє бачення ситуації: "Сподіваюсь, що Бензема та Неймар зможуть бути там, адже вони – одні з найкращих гравців. Якщо будуть найкращі, ви побачите одну з найбільш видовищних ігор. Здоров'я – найголовніше. Бензема не ризикує. Якщо буде ризик, ми не йтимемо на нього. Треба добре все оцінити. Якщо Карім гратиме у вівторок, то лише тому, що немає жодного ризику".
Перша дуель парижан та мадридців в найпрестижнішому євротурнірі запланована на 15 лютого. Матч-відповідь відбудеться 3 березня. Натомість вже завтра підопічні Карло Анчелотті протистоятимуть Вільяреалу в Прімері.
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