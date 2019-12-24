Реал не виходитиме на трансферний ринок взимку, – ЗМІ

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вважає склад мадридців укомплектованим та не збирається його підсилювати в зимове трансферне вікно.

Зінедін Зідан розраховує на прогрес Гарета Бейла, Едена Азара та Луки Йовіча та не планує виходити на трансферний ринок цієї зими, повідомляє Marca.

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Зазначається, що фахівець повністю задоволений грою Каріма Бензема, але розуміє, що форвард не зможе тягнути команду в атаці наодинці. Додається, що Маріано або Браїм Діас можуть покинути клуб, оскільки не проходять до складу.

До слова, Бензема є найкращим бомбардиром Реала у сезоні 2019/20, забивши 16 голів у 23 поєдинках.

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