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Реал готовий пожертвувати своїм гравцем заради Еріксена

10:47 613 Читать на русском
Реал готовий пожертвувати своїм гравцем заради Еріксена
Крістіан Еріксен / Фото ФК Тоттенхем

В таборі мадридського Реала готують гучний трансфер разом із Тоттенхемом.

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен залишається головною трансферною ціллю Реала, повідомляє Mirror.

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Заради переходу данця "вершкові" готові продати Іско в Челсі за близько 50 млн євро. Сам Крістіан не має наміру продовжувати співпрацю із "шпорами". Його чинний контракт розрахований до літа 2020-го.

В поточному сезоні АПЛ Еріксен провів 14 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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