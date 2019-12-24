Реал готовий пожертвувати своїм гравцем заради Еріксена

В таборі мадридського Реала готують гучний трансфер разом із Тоттенхемом.

Півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен залишається головною трансферною ціллю Реала, повідомляє Mirror.

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Заради переходу данця "вершкові" готові продати Іско в Челсі за близько 50 млн євро. Сам Крістіан не має наміру продовжувати співпрацю із "шпорами". Його чинний контракт розрахований до літа 2020-го.

В поточному сезоні АПЛ Еріксен провів 14 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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