toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
НІМЕЧЧИНА - ШВЕЦІЯ БЕЛЬГІЯ - ТУНІС ПІВДЕННА КОРЕЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

Реал не віддасть Луніна в оренду, – Вацко

00:01 1599 Читать на русском
Реал не віддасть Луніна в оренду, – Вацко
Андрій Лунін

Футбольний коментатор Віктор Вацко повідомив, що Реал на має наміру віддавати Андрія Луніна в оренду.

"Наскільки я чув, мадридці з часом серйозно розглядають Луніна спадкоємцем Кейлора Наваса і в оренду його віддавати не будуть для швидкої адаптації в клубі", – написав Вацко на своїй сторінці у твіттері.

Лунін підписав довгостроковий контракт з Реалом

До слова, раніше Marca писала, що Лунін полетить з Реалом на збори, де Хулен Лопетегі й прийме рішення щодо майбутнього гравця в команді.

Також писали, що Андрій може стати третім голкіпером Реала, а Люка Зідан покине Реал.

Теги
Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери чемпіонату України Трансфери Чемпіонату Іспанії Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Віктор Вацко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Бельгія – Туніс: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 14:50655 Бельгія – Туніс: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
1
год
:
45
хв
Південна Корея
18:00
Мексика
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук