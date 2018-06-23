Реал не віддасть Луніна в оренду, – Вацко

Футбольний коментатор Віктор Вацко повідомив, що Реал на має наміру віддавати Андрія Луніна в оренду.

"Наскільки я чув, мадридці з часом серйозно розглядають Луніна спадкоємцем Кейлора Наваса і в оренду його віддавати не будуть для швидкої адаптації в клубі", – написав Вацко на своїй сторінці у твіттері.

Лунін підписав довгостроковий контракт з Реалом

До слова, раніше Marca писала, що Лунін полетить з Реалом на збори, де Хулен Лопетегі й прийме рішення щодо майбутнього гравця в команді.

Також писали, що Андрій може стати третім голкіпером Реала, а Люка Зідан покине Реал.