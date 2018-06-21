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Лунін може стати третім голкіпером Реала, Люка Зідан покине команду

12:51 3854 Читать на русском
Лунін може стати третім голкіпером Реала, Люка Зідан покине команду
Люка Зідан покине Реал / Marca

Голкіпер луганської Зорі Андрій Лунін має непогані шанси закріпитись у першій команді мадридського Реала.

Третій голкіпер Реала Люка Зідан покине мадридський клуб влітку, а його місце в ієрархії воротарів чинних чемпіонів Європи може посісти якраз 19-річний українець, інформує Marca.

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Люка Зідан змінить команду в пошуках ігрової практики, а його наступним місцем роботи може стати чемпіонат Франції, відзначає джерело. В системі Реала син Зізу провів 14 років.

Також повідомляється, що Реал веде активні перемовини з Ромою щодо трансферу Аліссона, який стане конкурентом Кейлора Наваса за місце у стартовому складі.

До слова, раніше Marca писала, що Лунін полетить з Реалом на збори, де Лопетегі й прийме рішення щодо його майбутнього в команді.

Теги
Головне Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Зідан Лука Зідан
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