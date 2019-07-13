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Реал не привітав Хамеса з днем народження – усі колишні клуби колумбійця не забули про екс-гравця

16:36 211 Читать на русском
Реал не привітав Хамеса з днем народження – усі колишні клуби колумбійця не забули про екс-гравця
Хамес Родрігес / Фото AFP

Схоже, між Реалом та колумбійським хавбеком Хамесом Родрігесом є певні непорозуміння.

12 липня Хамес Родрігес відсвяткував своє 28-річчя. Колумбієць отримав привітання від усіх клубів, за які виступав раніше – Енвігадо, Банфілд, Порту, Монако, Баварія.

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Цікаво, що Реал, який володіє правами на Хамеса, не вважав за потрібне знайти кілька теплих слів для свого хавбека, повідомляє Marca.

Варто відзначити, що в цей день також святкував своє 19-річчя нападник "вершкових" Жуніор Вінісіус, який отримав свої привітання від королівського клубу.

Нагадаємо, Родрігес близький до переходу в Наполі, але за словами президента неаполітанців, саме Реал блокує цей перехід через свої фінансові апетити.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Хамес Родрігес Хамес Родрігес Трансфери Реал Мадрид Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус
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