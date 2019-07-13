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Реал не поздравил Хамеса с днем рождения – все бывшие клубы колумбийца не забыли об экс-игроке

16:36 40 Читати українською
Реал не поздравил Хамеса с днем рождения – все бывшие клубы колумбийца не забыли об экс-игроке
Хамес Родригес / Фото AFP

Похоже, между Реалом и колумбийским хавбеком Хамесом Родригесом есть какие-то разногласия.

12 июля Хамес Родригес отметил свое 28-летие. Колумбиец получил поздравления от всех клубов, за которые выступал раньше – Энвигадо, Банфилд, Порту, Монако, Бавария.

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Интересно, что Реал, который владеет правами на Хамеса, не счел нужным найти несколько теплых слов для своего хавбека, сообщает Marca.

Стоит отметить, что в этот день также праздновал свое 19-летие нападающий "сливочных" Жуниор Винисиус, который получил свои поздравления от королевского клуба.

Напомним, Родригес близок к переходу в Наполи, но по словам президента неаполитанцев, именно Реал блокирует этот переход из-за своих финансовых аппетитов.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Хамес Родригес Хамес Родригес Трансферы Реал Мадрид Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус
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