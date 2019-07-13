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ПСЖ готується перехопити Хамеса у Наполі

13:05 166 Читать на русском
ПСЖ готується перехопити Хамеса у Наполі
Неймар та Хамес Родрігес / Фото GiveMeSport

Півзахисник Реала Хамес Родрігес може несподівано перебратись в Париж замість Неаполя.

ПСЖ хоче бачити Хамеса Родрігеса у своєму таборі, повідомляє Le10Sport.

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Незважаючи на те, що Наполі є основним кандидатом на підписання 28-річного колумбійця, парижани хочуть скористатись неквапливістю італійців з придбанням гравця та перехопити його.

Сам Хамес хотів би продовжити кар'єру складі неаполітанців, щоб знову попрацювати під керівництвом карло Анчелотті.

Нагадаємо, останні 2 сезони Родрігес провів у Баварії на правах оренди, але мюнхенці не захотіли викуповувати гравця у Реала.

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