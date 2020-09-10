Мадридці відпустили Хамеса Родрігеса в Евертон безкоштовно, а не за раніше окреслені 22 млн євро, інформує Transfermarkt.

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Англійський клуб пообіцяв Реалу близько 20% з можливого наступного продажу колумбійця. "Вершкові" погодилися на такі умови, щоб позбутися великої зарплатні Хамеса. Півзахисник формально став одним з найдорожчих вільних агентів в історії, оскільки його ринкова ціна складає 32 млн євро.

Нагадаємо, Родрігес приєднався до Реала у 2014 році з Монако за 75 млн євро. У футболці мадридців провів 125 матчів, забив 37 голів та віддав 42 асисти.

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