Реал заплатив 160 млн євро за Азара замість оголошених 115 млн, повідомляє видання voetbalbelgie.

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Інформація сплила після нещодавнього скандалу із першим клубом бельгійця – Тубізе, який мав отримати певний процент від переходу Едена. Реал мав заплатити 800 тисяч євро, розділивши цю суму на три платежі.

Під час виплати другого траншу Тубізе ледь не став жертвою шахраїв – корейська компанія з аналогічною назвою заявила себе у статусі одержувача. Саме під час розслідування і стало відомо, що трансфер Азара вийшов на 45 млн дорожчим, ніж було оголошено.

Нагадаємо, Еден приєднався до Реала влітку 2019 року, проте через травми не зміг стати повноцінною заміною Роналду. В активі бельгійця 22 поєдинки, лише 1 гол та 7 асистів.

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