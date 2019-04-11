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Реал не дозволить Варану залишити команду цього літа

14:29 216 Читать на русском
Реал не дозволить Варану залишити команду цього літа
Рафаель Варан / Stadiumastro

Мадридський Реал відмовляється розглядати пропозиції по Варану за меншу суму, ніж прописана в його клаусулі – 500 млн євро.

Мадридський Реал не зацікавлений у продажу Рафаеля Варана. "Бланкос" виставили ціну 500 млн євро і не бажають розглядати пропозиції, менші за названу, повідомляє AS.

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Клуб прийняв рішення не розглядати пропозиції по Варану, який задумався над трансфером, і готовий винагородити його за виступи в останні сезони. У 2017 році Рафаель продовжив контракт з клубом до 2022 року, в якому прописана клаусула у розмірі 500 млн євро.

Варан заробляє 6 млн євро на рік, однак вважає, що заслуговує на підвищення зарплатні до 9 млн євро за свій внесок у гру, статус та золоту медаль Чемпіонату світу-2018.

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Окрім цього, Варан засмучений тим, як Реал привітав його з перемогою на Мундіалі. В той час, як французи з Атлетіко та Барселони отримали спеціальні нагороди, "вершкові" показали відео перед матчем з Леганесом і Варан вважає, що клуб міг привітати краще.

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