Погба хоче перейти у Реал – Манчестер Юнайтед може обміняти футболіста на Варана та Бейла

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба може влітку перейти у Реал.

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба хоче змінити обстановку та перебратись у мадридський Реал. Француз навіть доручив своєму агенту Міно Райолі влаштувати цей трансфер.

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У англійському клубі розуміють серйозність намірів Погба та хочуть повернути ситуацію на свою користь. "Червоні дияволи" готові відпустити одного з лідерів команди в обмін на Рафаеля Варана та Гарета Бейла.

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Реал поке не вдається до активних дій, але у клубі готові розглянути варіант з обміном, повідомляє іспанське видання Marca.