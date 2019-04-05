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Реал значно підвищить зарплату Варану, щоб зберегти француза в клубі

09:30 417 Читать на русском
Реал значно підвищить зарплату Варану, щоб зберегти француза в клубі
Рафаель Варан / Фото Diario AS

Мадридський Реал не має наміру відпускати свого захисника Рафаеля Варана в інший клуб.

Керівництво Реала має намір піти на радикальні кроки, щоб переконати Рафаеля Варана залишитись в таборі "вершкових", повідомляє AS.

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Мадридці запропонують захиснику контракт на покращених умовах, за яким Рафаель буде отримувати 9 млн євро на рік. За чинною угодою гравець отримує 6 млн євро.

За інформацією ЗМІ, 25-річний француз раніше заявив про бажання покинути королівський клуб.

В поточному сезоні Прімери Варан провів 25 матчів, в яких відзначився двома голами.

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