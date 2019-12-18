Реал націлився на 60-мільйонного француза – Тоттенхем та МЮ поборються з "бланкос"

Півзахисник Лілля Бубакарі Сумаре потрапив на олівець скаутів королівського клубу, якому доведеться витримати серйозну конкуренцію з боку англійських грандів.

Представники Реала віддавна стежать за грою 20-річної зірочки. Його контракт розрахований до червня 2022 року, а сума відступних оцінюється у 60 млн євро, інформує La Voix du Nord. Боси Реала, які останнім часом роблять ставку на молодих талантів з усього світу, вважають Сумаре чудовою інвестицією на майбутнє.

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Однак, мадридцям ще належить виграти серйозну конкуренцію з боку Манчестер Юнайтед та Тоттенхема. Англійські гранди начебто також регулярно відправляють своїх представників на матчі Лілля. Ще один претендент на Сумаре – Наполі. Проте, італійці мають найнижчі шанси підписати перспективного хавбека.

У сезоні 2019/20 Сумаре провів за Лілль 16 матчів у Лізі 1, результативними діями не відзначався.

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