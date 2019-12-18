toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Реал націлився на 60-мільйонного француза – Тоттенхем та МЮ поборються з "бланкос"

12:27 355 Читать на русском
Реал націлився на 60-мільйонного француза – Тоттенхем та МЮ поборються з "бланкос"
Сумаре б'ється з Дані Алвесом

Півзахисник Лілля Бубакарі Сумаре потрапив на олівець скаутів королівського клубу, якому доведеться витримати серйозну конкуренцію з боку англійських грандів.

Представники Реала віддавна стежать за грою 20-річної зірочки. Його контракт розрахований до червня 2022 року, а сума відступних оцінюється у 60 млн євро, інформує La Voix du Nord. Боси Реала, які останнім часом роблять ставку на молодих талантів з усього світу, вважають Сумаре чудовою інвестицією на майбутнє.

Реал серйозно зацікавлений у трансфері талановитого Камавінга

Однак, мадридцям ще належить виграти серйозну конкуренцію з боку Манчестер Юнайтед та Тоттенхема. Англійські гранди начебто також регулярно відправляють своїх представників на матчі Лілля. Ще один претендент на Сумаре – Наполі. Проте, італійці мають найнижчі шанси підписати перспективного хавбека.

У сезоні 2019/20 Сумаре провів за Лілль 16 матчів у Лізі 1, результативними діями не відзначався.

"Ми готові до розриву контракту": Лунін близький до дебюту за Вальядолід, але має несподівані варіанти трансферу

blog_ava
Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид Бубакарі Сумаре Бубакарі Сумаре Лілль Лілль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
36
хв
Барселона
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук