Реал всерйоз зацікавлений у трансфері талановитого Камавінга

Півзахисник Ренна Едуардо Камавінга може стати гравцем Реала вже у найближче трансферне вікно.

Камавінга настільки вразив босів мадридського Реала, що "вершкові" готові придбати 17-річного хавбека за солідну суму, повідомляє L'Equipe.

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Зазначається, що "королівський" клуб не хоче повторення історії з Мбаппе, який у 2017 році надав перевагу ПСЖ замість Реала, та готовий виплатити суму, яку проситиме Ренн. Раніше повідомлялось, що французький клуб оцінює Камавінгу в 30 млн євро.

До слова, талановитий хавбек провів у складі Ренна 21 матч в сезоні 2019/20, відзначившись голом та гольовою передачею.

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