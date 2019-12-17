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Реал всерйоз зацікавлений у трансфері талановитого Камавінга

08:24 283 Читать на русском
Реал всерйоз зацікавлений у трансфері талановитого Камавінга
Едуардо Камавінга / L'Equipe

Півзахисник Ренна Едуардо Камавінга може стати гравцем Реала вже у найближче трансферне вікно.

Камавінга настільки вразив босів мадридського Реала, що "вершкові" готові придбати 17-річного хавбека за солідну суму, повідомляє L'Equipe.

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Зазначається, що "королівський" клуб не хоче повторення історії з Мбаппе, який у 2017 році надав перевагу ПСЖ замість Реала, та готовий виплатити суму, яку проситиме Ренн. Раніше повідомлялось, що французький клуб оцінює Камавінгу в 30 млн євро.

До слова, талановитий хавбек провів у складі Ренна 21 матч в сезоні 2019/20, відзначившись голом та гольовою передачею.

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Франція Трансфери Трансфери Реал Мадрид Едуардо Камавінга Едуардо Камавінга Реал Мадрид Реал Мадрид Ренн Ренн
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