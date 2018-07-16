Реал намагається зберегти Гарета Бейла

Мадридський Реал не хоче прощатися з вінгером Гаретом Бейлом.

Новий наставник мадридського Реала Хулен Лопетегі прагне зберегти вінгера Гарета Бейла, стверджує видання The Times.

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Іспанський спеціаліст переконує футболіста, що той гратиме у стартовому складі "вершкових".

Така позиція тренера пов'язана з відходом Кріштіану Роналду в Ювентус, через що йому потрібно зберегти в команді інших зірок.

Також повідомлялося, що Реал зацікавлений в покупці Едена Азара, але зробити це буде дуже важко, тому що Челсі не збирається продавати бельгійця менш ніж за 225 мільйонів євро. За такі ж гроші пішов з Барселони в ПСЖ Неймар рік тому.