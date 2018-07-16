Реал пытается сохранить Гарета Бейла

Мадридский Реал не хочет прощаться с вингером Гаретом Бейлом.

Новый наставник мадридского Реала Хулен Лопетеги стремится сохранить вингера Гарета Бейла, утверждает издание The Times.

Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Реалом по трансферу Бэйла

Испанский специалист убеждает футболиста, то будет играть в стартовом составе "сливочных".

Такая позиция тренера связана с уходом Криштиану Роналду в Ювентус, из-за чего ему нужно сохранить в команде других звезд.

Также сообщалось, что Реал заинтересован в покупке Эдена Азара, но сделать это будет очень трудно, потому что Челси не собирается продавать бельгийца менее чем за 225 млн евро. За такие же деньги ушел из Барселоны в ПСЖ Неймар год назад.