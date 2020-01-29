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Зідан відмовився від ідеї трансферу Погба в Реал

29 січня 22:33 523 Читать на русском
Зідан відмовився від ідеї трансферу Погба в Реал
Поль Погба / Фото Independent

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба вже втрачає свою популярність серед європейських грандів.

Президент Реала Флорентіно Перес переконав Зідана, що Поль Погба непотрібний мадридській команді, повідомляє Tuttosport.

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В таборі Манчестер Юнайтед також розчаровані травматичністю 26-річного француза і готові розглянути будь-які пропозиції щодо хавбека. За чутками, Ювентус не проти повернути Поля до Турину. Нагадаємо, чинний чемпіон світу раніше захищав кольори "Старої синьйори" у 2012-2016 роках.

В поточному сезоні АПЛ Погба через травму провів лише 7 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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