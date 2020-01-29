Зідан відмовився від ідеї трансферу Погба в Реал

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба вже втрачає свою популярність серед європейських грандів.

Президент Реала Флорентіно Перес переконав Зідана, що Поль Погба непотрібний мадридській команді, повідомляє Tuttosport.

Райола дав чіткий сигнал фанатам Ювентуса щодо можливого повернення Погба

В таборі Манчестер Юнайтед також розчаровані травматичністю 26-річного француза і готові розглянути будь-які пропозиції щодо хавбека. За чутками, Ювентус не проти повернути Поля до Турину. Нагадаємо, чинний чемпіон світу раніше захищав кольори "Старої синьйори" у 2012-2016 роках.

В поточному сезоні АПЛ Погба через травму провів лише 7 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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