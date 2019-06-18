Реал налаштований зменшити суму за трансфер Неймара – мадридці мають хороший козир

Сага з відходом Неймара із ПСЖ триває. Реал, дізнавшись про можливість підписання форварда, готовий зробити частиною угоди одного із своїх гравців.

Неймар як ніколи близький до відходу з ПСЖ. Агент бразильця вже розпочав перемовини щодо повернення форварда в Іспанію – тамтешні Реал та Барселона вже влаштували своєрідну "гонку озброєнь", намагаючись підписати нападника.

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Попри те, що пріоритетним варіантом для самого Неймара називають саме "блаугранас", Реал не полишає спроб переманити зіркового нападника і має для цього хороший козир.

ПСЖ після відходу Тьягу Мотти перебуває у пошуках якісного опорника. Реал може скористатись ситуацією, включивши в потенційний трансфер Неймара іншого бразильця – Каземіро, повідомляє Marca.

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Таким рішенням Флорентіно Перес може суттєво здешевити вартість нападника, адже мадридці вже витратили неймовірну суму на новачків. Враховуючи, що Реал також налаштований підписати Поля Погба, то відхід Каземіро в такому разі не видається чимось фантастичним, навіть попри його відмінні стосунки із Зінедіном Зіданом.

Та й не виключено, що сам бразилець захоче змінити обстановку – у Мадриді він виграв все, що тільки можна, а тому може погодитись на новий виклик. До слова, Каземіро виступає за Реал з 2013 року.

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