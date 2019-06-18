Реал настроен уменьшить сумму за трансфер Неймара – у мадридцев есть хороший козырь

Сага с уходом Неймара из ПСЖ продолжается. Реал, узнав о возможности подписания форварда, готов сделать частью сделки одного из своих игроков.

Неймар как никогда близок к уходу из ПСЖ. Агент бразильца уже начал переговоры о возвращении форварда в Испанию – тамошние Реал и Барселона уже устроили своеобразную "гонку вооружений", пытаясь подписать нападающего.

Неймар розпалює війну між Барселоною та Реалом: що потрібно обом клубам, щоб реалізувати трансфер на 250 млн євро

Несмотря на то, что приоритетным вариантом для самого Неймара называют именно "блаугранас", Реал не оставляет попыток переманить звездного нападающего и имеет для этого хороший козырь.

ПСЖ после ухода Тьягу Мотты находится в поисках качественного опорника. Реал может воспользоваться ситуацией, включив в потенциальный трансфер Неймара другого бразильца – Каземиро, сообщает Marca.

Реал наближає трансферний рекорд, Лунін і ще 17 питань за 21 день – Зідан отримав "60 голів", а герой Києва шокує

Таким решением Флорентино Перес может существенно удешевить стоимость нападающего, ведь мадридцы уже потратили невероятную сумму на новичков. Учитывая, что Реал также настроен подписать Поля Погба, то уход Каземиро в таком случае представляется чем-то фантастическим, даже несмотря на его отличные отношения с Зинедином Зиданом.

И не исключено, что сам бразилец захочет сменить обстановку – в Мадриде он выиграл все, что только можно, а потому может согласиться на новый вызов. К слову, Каземиро выступает за Реал с 2013 года.

"Пішли усі н***й": чому Неймар занедбав свою кар'єру в Парі Сен-Жермен