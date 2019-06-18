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Реал настроен уменьшить сумму за трансфер Неймара – у мадридцев есть хороший козырь

18 июня 22:47 158 Читати українською
Реал настроен уменьшить сумму за трансфер Неймара – у мадридцев есть хороший козырь
Неймар / ФК ПСЖ

Сага с уходом Неймара из ПСЖ продолжается. Реал, узнав о возможности подписания форварда, готов сделать частью сделки одного из своих игроков.

Неймар как никогда близок к уходу из ПСЖ. Агент бразильца уже начал переговоры о возвращении форварда в Испанию – тамошние Реал и Барселона уже устроили своеобразную "гонку вооружений", пытаясь подписать нападающего.

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Несмотря на то, что приоритетным вариантом для самого Неймара называют именно "блаугранас", Реал не оставляет попыток переманить звездного нападающего и имеет для этого хороший козырь.

ПСЖ после ухода Тьягу Мотты находится в поисках качественного опорника. Реал может воспользоваться ситуацией, включив в потенциальный трансфер Неймара другого бразильца – Каземиро, сообщает Marca.

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Таким решением Флорентино Перес может существенно удешевить стоимость нападающего, ведь мадридцы уже потратили невероятную сумму на новичков. Учитывая, что Реал также настроен подписать Поля Погба, то уход Каземиро в таком случае представляется чем-то фантастическим, даже несмотря на его отличные отношения с Зинедином Зиданом.

И не исключено, что сам бразилец захочет сменить обстановку – в Мадриде он выиграл все, что только можно, а потому может согласиться на новый вызов. К слову, Каземиро выступает за Реал с 2013 года.

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