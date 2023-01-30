До закриття зимового вікна залишилось 2 дні, але 16-річний форвард Ендрік з Палмейраса так і залишиться єдиною угодою "вершкових".

Лунін розлютився на Анчелотті й надумав покинути Реал, – ЗМІ

"Зимовий ринок для нас закритий в обох напрямках. Більше не буде трансферів на вхід чи вихід", – наводить слова Ачнелотті прес-служба Реала.

Останніми днями чи не найбільше чуток було навколо Андрія Луніна. Дружина українця навіть виклала фото з шарфом колишнього клубу, Ов'єдо, однак жодне серйозне джерело не підтвердило ймовірність такого переходу.

Реал розписав нічию з Сосьєдадом у "королівському" дербі на Бернабеу – мадридці відпустили Барселону у відрив на 5 очок