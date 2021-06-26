Ліверпуль зробив запит у ПСЖ щодо трансферу Мбаппе, – Marca
Не Реалом єдиним. Ліверпуль теж накинув оком на Кіліана Мбаппе, хоч трансфер і виглядає малоймовірним.
Мерсисайдці надіслали запит у паризький гранд щодо доступності трансферу 22-річної зірки, стверджує Marca.
Перес зробив неоднозначну заяву щодо трансферу Мбаппе у Реал
Відповідь ПСЖ була досить чіткою – влітку клуб не планує прощатись з Мбаппе. Найімовірніше, Кіліан зможе змінити прописку наступного року. Сам француз прагне перейти лише в Реал, а тому неохоче сприймає варіант з трансфером в Англію.
До слова, минулого сезону Мбаппе провів за ПСЖ 47 матчів, у яких відзначився 42-ма голами та 11-ма асистами. Головним претендентом на футболіста залишається мадридський Реал.
Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти