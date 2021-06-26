Не Реалом єдиним. Ліверпуль теж накинув оком на Кіліана Мбаппе, хоч трансфер і виглядає малоймовірним.

Мерсисайдці надіслали запит у паризький гранд щодо доступності трансферу 22-річної зірки, стверджує Marca.

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Відповідь ПСЖ була досить чіткою – влітку клуб не планує прощатись з Мбаппе. Найімовірніше, Кіліан зможе змінити прописку наступного року. Сам француз прагне перейти лише в Реал, а тому неохоче сприймає варіант з трансфером в Англію.

До слова, минулого сезону Мбаппе провів за ПСЖ 47 матчів, у яких відзначився 42-ма голами та 11-ма асистами. Головним претендентом на футболіста залишається мадридський Реал.

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