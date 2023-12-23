Флорентіно Перес і компанія здобули локальну перемогу над УЄФА/ФІФА, але в списку "бунтівників" наразі лише Реал і Барселона. Цього явно замало, щоб запустити турнір з 64 учасниками у 2025 році.

Умовній Жироні світить максимум третій дивізіон Суперліги, проте революціонери запевняють, що це краще за груповий етап ЛЧ. На що образились Реал і Барселона? Чому бос ПСЖ виглядає лицеміром? Футбол 24 спробував детально розібрати ситуацію у новому випуску на YouTube.

Зло чи дар божий: Суперліга отримала другий шанс, але Україна ризикує втратити нові перемоги над Барсою та Реалом